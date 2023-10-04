В мозгу 80-летней сахалинки обнаружили трехсантиметровую иглу

В мозгу 80-летней пациентки рентгенологи Сахалинской области обнаружили трехсантиметровую иглу. Оказалось, что женщина прожила с ней всю жизнь. Об этом 4 октября сообщил в своем Telegram-канале региональный минздрав.

«Таким образом родители решили умертвить ребенка в сложное военное время», — сказано в сообщении.

Как пояснили в министерстве, игла проникла в левую теменную долю, но это не привело к ожидаемым последствиям — девочка выжила. Впоследствии женщину никогда не мучили головные боли, а само инородное тело было выявлено только в этом году при проведении компьютерной томографии.

В минздраве рассказали, что такие случаи в голодные годы не были редкостью. Так, младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал.

Ранее, 3 октября, врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы (РДКБ) успешно провели пересадку гемопоэтических стволовых клеток ребенку с редким генетическим заболеванием — синдромом Клерикузио. Специалисты отмечают успешный результат проведенной трансплантации: донорский костный мозг функционирует в полном объеме, у пациента восстановлена иммунная система.