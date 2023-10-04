Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком на федеральной трассе в Самарской области. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла утром 4 октября на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе. Автомобили получили значительные технические повреждения. Погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает НИА «Самара».
Движение на участке трассы ограничено. Объезд был организован по дороге Сергиевск — Ч.Вершины — Шентала — Исаклы — М-5 «Урал».
В Удмуртии мужчина убил сотрудника аварийно-спасательной газовой службы и угнал его автомобиль. Около села Алнаши он допустил выезд на встречную полосу и столкновение с грузовиком. Злоумышленник скончался на месте.