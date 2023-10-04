Дети на велосипеде попали под колеса Toyota в Магадачи
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в поселке городского типа Магадачи. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Амурской области.
По информации ведомства, мальчик-велосипедист 2013 года рождения пересекал нерегулируемый перекресток. В какой-то момент он врезался в автомобиль Toyota Platz, имевший преимущество в движении.
Велосипедист и его пассажир 2014 года рождения получили травмы, отмечает Амурская служба новостей.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Дагестане подросток на автомобиле намеренно сбил ребенка на велосипеде. Личность водителя установлена. Им оказался 15-летний местный житель.