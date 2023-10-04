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Захарова прокомментировала призыв Литвы развернуть ядерный зонтик над Украиной

Захарова: заявление главы МИД Литвы о ядерном зонтике над Украиной является сотрясанием воздуха
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сотрясанием воздуха призыв министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса развернуть над Украиной ядерный зонтик.

«По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik 4 октября.

Она уточнила, что решение дать Украине ядерную защиту не пройдет бесследно. По ее мнению, другие страны в таком случае начнут задаваться вопросом, почему отдельному государству положен ядерный статус в обход всего, а другим — нет.

Официальный представитель МИДа напомнила и о том, что если у власти в странах ЕС стоят такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, то не исключена вероятность появления «ядерной Украины».

«Не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — добавила Захарова.

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2 октября Бербок заявила, что будущее Украины — в составе ЕС, который «вскоре распространится от Лиссабона до Луганска». Бербок тогда также заявила, что, сражаясь с Российской армией, Киев «прокладывает себе путь в ЕС».

Тогда же, в понедельник, министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве. На ней они обсудили усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине. В этот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.

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