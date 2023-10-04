В Нерюнгри закрыли незаконную «гостиницу» для бездомных

В якутском городе Нерюнгри закрыли незаконно действовавший дом социального обслуживания, в котором жили люди без определенного места жительства. Об этом в среду, 4 октября, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проверка выявила, что собственники одного из частных домов содержали бездомных на цокольном этаже. Владельцы собирали с постояльцев деньги без заключения договора, пишет ИА SakhaNews.

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане проживали в помещении, не соответствующем противопожарным и строительным нормам, из-за чего имелась угроза причинения вреда их жизни и здоровью. Кроме того, им не оказывались социально-медицинские услуги.

Как отмечает ИА YakutiaMedia, сейчас постояльцы «гостиницы» расселены по другим помещениям.

Суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием запретить незаконную деятельность дома соцсобслуживания. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.