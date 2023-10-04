У соадминистратора Telegram-канала Moscow Calling прошли обыски

В Волгограде прошли обыски в доме соадминистратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пенчук и ее дочери Дарьи. Также они были допрошены.

Как сообщил «Известиям» источник 4 октября, еще один администратор канала, Андрей Куршин, который сейчас находится под домашним арестом, переписывался с Пенчук. Тем самым он нарушил запрет, наложенный судом.

По словам соадминистратора Telegram-канала, после ареста Куршина ей написал человек с неизвестного аккаунта и предложил продолжать вести канал, однако женщина отказалась.

«Больше года назад он (Куршин. — Ред.) предложил мне работать у него на канале. Сначала я думала, что канал технически-новостной, но потом оказалось, что наши взгляды во многом расходятся. Он видит будущее страны мрачно», — рассказала Пенчук.

31 августа Куршина задержали в столице на Ленинградском вокзале. Позднее, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы отправил Куршина под домашний арест.

В отношении него возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По информации следователей, Куршин в Telegram-канале размещал посты в поддержку Украины, оскорблял освещающих спецоперацию блогеров, а также распространял фейковую информацию о российской армии. Вместе с этим, по имеющейся информации, он работал в одном из научно-технических центров, имея вторую форму допуска к гостайне. Отмечается, что он полностью признал свою вину.