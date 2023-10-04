Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Новый смартфон может быть заражен вредоносными программами еще до поступления в продажу, сообщил в среду, 4 октября, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Существует несколько сценариев попадания вредоносных программ на новое устройство, одним из таких является предустановка вируса самим производителем смартфона. По словам эксперта, подобные инциденты фиксируются у производителей из Китая, устанавливающих вредоносное программное обеспечение (ПО) для отслеживания активности пользователей и продажи этой информации.

«Это было замечено на достаточно дешевых моделях: производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают», — сообщил Лукацкий в интервью радио Sputnik.

Вторым сценарием эксперт назвал попадание вируса во время загрузки на смартфон отечественных программ, которые по законодательству РФ должны быть установлены на все ввозимые на территорию страны смартфоны. Однако данный сценарий лишь теоретический, считает эксперт.

«Это означает, что все гаджеты распаковываются и на них устанавливается необходимое ПО, среди которого теоретически может затесаться, случайно или целенаправленно, вредоносная программа. О таких случаях я не слышал, это скорее теоретический риск», — заявил Лукацкий.

При этом бороться с подобным вредоносным ПО рядовой пользователь практически не в состоянии. Если вирус встроен в мобильную операционную систему (ОС) на производстве, то удалить его очень затруднительно или невозможно.

«Поэтому лучше не покупать ноунейм-смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более-менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию», — резюмировал Лукацкий.

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