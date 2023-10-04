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Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

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Российские войска пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом 4 октября сообщило Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что десантная группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

В министерстве также сообщили, что ночью дежурные средства противововздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ушли в море: авиация РФ сорвала диверсию ВФУ в Крыму
Российские самолеты уничтожили несколько быстроходных катеров с десантом на борту

В ночь на 10 сентября силы российской авиации ликвидировали три военных катера ВСУ возле острова Змеиный в Черном море. Суда американского производства Willard Sea Force с украинским десантом на борту направлялись в сторону крымского побережья.

Также 10 сентября над акваторией Черного моря сбили восемь украинских беспилотников вблизи побережья Крыма. Их целями были гражданские объекты инфраструктуры на территории РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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