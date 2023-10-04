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В Волгоградской области скончался попавший под автобус школьник

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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В Волгоградской области в реанимации скончался 10-летний мальчик, которого переехал школьный автобус. Информацию об этом в среду, 4 октября, подтвердили в региональном комитете здравоохранения.

Инцидент произошел накануне, 3 октября. По информации очевидцев, водитель транспортного средства решил сдать назад, чтобы подобрать опоздавшего на автобус мальчика. Однако мужчина не проконтролировал движение по зеркалам заднего вида и переехал его, отмечает v1.ru.

Школьника в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Центральной районной больницы Быковского района, но, несмотря на все усилия медицинских работников, его спасти не удалось.

Помимо этого, также стало известно, что мужчина работал водителем на протяжении 20 лет, 13 из которых возил детей на школьном автобусе.

В комитете образования сообщили, что до этого случая он работал без нарушений правил дорожного движения и регулярно проходил курсы переподготовки водителей.

Осторожно, дети!
Как обеспечить безопасность ребенка на дороге

Ранее, 2 октября, школьный автобус с 30 детьми перевернулся в районе подмосковного Щелково. По данным правоохранительных органов, в пути водителю стало плохо, он потерял управление и съехал в кювет. Помощь врачей понадобилась только управляющему транспортом и одному из сопровождающих взрослых.

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