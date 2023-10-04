Пушилин заявил о расширении серой зоны на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении за последние сутки была расширена серая зона. Об этом 4 октября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент ситуация полностью контролируемая. Противник готовится к каким-то активным действиям, но если брать северное направление, краснолиманское направление, то за последние сутки нашими подразделениями была расширена серая зона. Незначительно, но тем не менее это всё же продвижение вперед», — указал он в эфире «Соловьев Live».

Также он заявил, что российские войска расширили серую зону на андреевском направлении и улучшили свои позиции.

Накануне Минобороны РФ рассказало, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Цели были поражены 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальности до 15 км.

1 октября начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали 50 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Также были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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