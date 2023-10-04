Минобороны показало кадры уничтожения позиции ВСУ в районе Берестового

Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по вскрытой разведчиками позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры поражения в среду, 4 октября, опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как по позициям ВСУ наносится несколько ударов, после чего загорается полевой склад боеприпасов.

Корректировка огня артиллерии осуществлялась при помощи БПЛА. В результате удара живая сила и вооружение противника были уничтожены, сообщили в МО РФ.

Накануне Минобороны России поделилось кадрами боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.

С огневой точки расчеты РСЗО «Град» сначала уничтожили скрытые позиции ВСУ 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. После этого, используя осколочно-фугасные снаряды, нанесли сокрушающий удар по живой силе противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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