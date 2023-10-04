В турецкой Анталье запретили традицию зазывания на рынок

В турецкой провинции Анталья торговцам на рынках запретили зазывать потенциальных покупателей криками, за нарушение тысячелетней традиции грозит штраф 1295 лир за каждый крик (около $50). Об этом 4 октября сообщил портал Haber.doviz.

Штрафы в соответствие с Законом о проступках будут налагаться на владельцев торговых точек, зазывающих покупателей, чтобы стимулировать рост продаж. Как уточняется в публикации, крики в стиле «приходите за помидорами» или «сестрица, сочный лимон» должны уйти в прошлое.

Торговцев о нововведении предупреждают полицейские, инспектирующие рынки Антальи.

Если за правонарушение в течение года получено три штрафа, торговцам запретят открывать магазины в течение трех недель.

В июле в Турции водителя такси лишили водительских прав до 2081 года за систематическое вождение в нетрезвом виде. Оказалось, что общая сумма штрафов, на него наложенных за «управление такси без лицензии», «управление транспортным средством без водительского удостоверения», составила более 21 тыс. турецких лир (около $760).