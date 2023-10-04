Журналистку Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года исправительной колонии
Басманный суд Москвы признал виновной журналистку Марину Овсянникову в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ и заочно приговорил к 8,5 года колонии. Об этом сообщил 4 октября корреспондент «Известий» из зала суда.
Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Также осужденную лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Решение вынесено на срок четыре года.
28 июля 2022 года суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ. При этом 1 июня в отношении журналистки был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Причиной послужила устроенная экс-редактором провокация, когда она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.
Уголовное дело по п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении журналистки было возбуждено в августе 2022 года. Тогда же у Овсянниковой дома прошли обыски.
3 октября МВД РФ объявило Овсянникову в розыск, а 17-го стало известно, что журналистка уехала из России. 20 октября она была заочно арестована.