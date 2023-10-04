Силуанов: пенсии увеличатся в 2024 году на 7,5%
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2024 году вырастут на 7,5%. Об этом во вторник, 3 октября, он сообщил на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку в Совете Федерации.
Он отметил, что пенсии проиндексируют на 7,5% в соответствии с прогнозом уровня инфляции. Таким образом, размер выплаты составит 23 244 рубля. Кроме того, на индексацию пенсий выделят около 600 млрд рублей.
Силуанов также указал, что общий объем единого пособия превысит 4 трлн рублей. Более 4 млн семей получат материнский капитал, на который государство выделит 1,6 трлн рублей.
Денежные средства также направят на жилищную помощь многодетным семьям, а 100 млрд рублей предоставят на поддержку малоимущих граждан в рамках социального контракта, добавил глава Минфина.
Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023 года реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, стало известно, что с 1 октября увеличат выплаты «военным пенсионерам», их выплаты вырастут на 10,5%. Речь идет о бывших сотрудниках ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.