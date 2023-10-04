На Камчатке обнаружили тело одного из пропавших на реке Паужетка
Тело одного из мужчин, пропавших на реке Паужетка, обнаружили спасатели в ходе поисковых работ на Камчатке. Об этом 4 октября говорится в Telegram-канале ведомства.
Тело пропавшего обнаружили в районе слияния реки Паужетки и Озерной. Затонувший автомобиль достали из воды.
«Судьба второго человека остается неизвестной, его поиски продолжаются», — отметили в МЧС.
К поискам привлечены семь спасателей МЧС России по Камчатскому краю, краевые пожарные, волонтеры.
Поиски также проводятся с привлечением беспилотника.
Накануне, 3 октября, прокуратура Камчатского края, а также краевое управления Следственного комитета РФ организовали проверку по факту пропажи двух мужчин, которые на автомобилях пытались вброд пересечь реку Паужетку.
Двое мужчин пропали 2 октября. Они пытались пересечь Паужетку на грузовике «Урал» и легковом авто Toyota Land Cruiser. Еще пятеро пострадавших смогли выбраться на берег.
Мост через Паужетку был разрушен в результате наводнения 18 августа. Всё это время местным жителям приходилось пересекать реку вброд.