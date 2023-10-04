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На Камчатке обнаружили тело одного из пропавших на реке Паужетка

МЧС: на Камчатке нашли тело одного из пропавших на реке Паужетка
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Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Тело одного из мужчин, пропавших на реке Паужетка, обнаружили спасатели в ходе поисковых работ на Камчатке. Об этом 4 октября говорится в Telegram-канале ведомства.

Тело пропавшего обнаружили в районе слияния реки Паужетки и Озерной. Затонувший автомобиль достали из воды.

«Судьба второго человека остается неизвестной, его поиски продолжаются», — отметили в МЧС.

К поискам привлечены семь спасателей МЧС России по Камчатскому краю, краевые пожарные, волонтеры.

Поиски также проводятся с привлечением беспилотника.

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Накануне, 3 октября, прокуратура Камчатского края, а также краевое управления Следственного комитета РФ организовали проверку по факту пропажи двух мужчин, которые на автомобилях пытались вброд пересечь реку Паужетку.

Двое мужчин пропали 2 октября. Они пытались пересечь Паужетку на грузовике «Урал» и легковом авто Toyota Land Cruiser. Еще пятеро пострадавших смогли выбраться на берег.

Мост через Паужетку был разрушен в результате наводнения 18 августа. Всё это время местным жителям приходилось пересекать реку вброд.

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