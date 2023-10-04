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Марочко сообщил о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду, 4 октября, сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

Он отметил, что в районе Синьковки, Петропавловки и Подолы украинская армия выстраивает новые фортификационные сооружения и модернизирует уже возведенные.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — передает его слова «РИА Новости».

Марочко сделал вывод, что такие действия ВСУ подтверждают планомерный переход украинских военных к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий.

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Ранее, 3 октября, Марочко также сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили опорный пункт украинских подразделений на купянском направлении с помощью огневой техники.

По его словам, позиция противника была обнаружена при помощи аэроразведки в районе населенного пункта Новоселовское. В пункте находилось до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) с одной единицей боевой машины Bradley.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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