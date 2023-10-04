МИД Украины подтвердил гибель пяти украинцев в ДТП в Италии
Пять украинцев погибли и трое получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в районе Венеции, Италия. Об этом 4 октября сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, отмечает издание «Бабель».
Он уточнил, что дипломаты пытаются связаться с родственниками пострадавших.
«Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции», — сказал он.
Ранее в среду губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что среди погибших и пострадавших в результате падения автобуса с эстакады в Венеции были не только граждане Италии, но и иностранцы. Раненые были доставлены в больницы в Местре, Мирано, Падуе и Тревизо.
При падении автобуса с эстакады на севере Италии 3 октября погиб 21 человек, пострадали 12 пассажиров. Автобус пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся. Поиски пропавших без вести продолжаются, на месте работают экстренные службы.