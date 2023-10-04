Туристка из Москвы умерла во время купания в банном чане на Камчатке
Девушка умерла во время купания в банном чане на Халактырском пляже Петропавловск-Камчатского городского округа. Об этом в среду, 4 октября, сообщил СУ СКР по Камчатскому краю на своем сайте.
Инцидент произошел ночью 2 октября. Во время купания 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни, приехавшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть.
«Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность», — говорится в сообщении.
Следственными органами организована процессуальная проверка обстоятельств смерти девушки. Детали инцидента устанавливаются.
Ранее, 1 октября, стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии два брата после бани отправились купаться на пруд, однако после купания один из них погиб. Уточнялось, что инцидент произошел вечером 30 сентября на базе отдыха «Шариповка».