Компания «Роснано» предупредила о риске банкротства

АО «Роснано» не в силах погасить свои долги по кредитам и облигациям до конца текущего года за счет собственных средств. Об этом стало известно 4 октября из отчета, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«<...> исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — сказано в документе.

В компании добавили, что эта ситуация отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В документе говорится, что если акционеры «Роснано» так и не примут решения для нормализации своего финансового положения с целью исполнения своих обязательств перед кредиторами, то будет «высока вероятность возникновения признаков банкротства».

По данным компании, на конец первого полугодия 2023-го объем требований кредиторов «Роснано» (без процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) «значительно превышает стоимость активов».

Согласно отчету, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023-го превышает 95 млрд рублей, за год он вырос почти на 5 млрд. Данные о выручке и прибыли не раскрываются.

В сентябре президент РФ Владимир Путин не исключил связь отъезда Анатолия Чубайса из РФ с финансовой дырой в «Роснано». На эту тему он высказался на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).