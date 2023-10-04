ВСУ понесли серьезные потери в боях под Клещеевкой и Андреевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при безуспешных попытках атаковать под Клещеевкой и Андреевкой понесли серьезные потери. Об этом в среду, 4 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — сказал он «РИА Новости».

Астафьев отметил, что артиллерия Южной группировки войск нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами. Кроме того, российская авиация поразила пункты временной дислокации противника в районе Александро-Шультино и в районе Звановки и уничтожила ангар с вражеской военной техникой.

Ранее 4 октября военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о причинах возобновления атак ВСУ на донецком направлении — в районе Клещеевки, Красногоровки, Артемовска и Соледара. По его словам, Украине нужно, чтобы РФ сосредоточила в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) максимум сил, отвлекая их с южного направления, где ВФУ рассматривают возможность форсировать Днепр.

До этого, 3 октября, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал обстановку в районе Клещеевки около железнодорожных линий, где идут интенсивные бои. Съемочной группе удалось подобраться к позициям ВСУ вплотную. За железной дорогой противник находился на расстоянии лишь 40 м.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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