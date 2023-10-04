В СМИ рассказали о выселении Пелоси из Капитолия сразу после отставки Маккарти

Временно исполняющий обязанности спикера палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри приказал бывшему спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии к среде. Об этом во вторник, 3 октября, сообщило Politico со ссылкой на письмо, направленное в ее офис.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — цитирует издание письмо Макгенри.

Отмечается, что вечером во вторник снаружи офиса были замечены сотрудники, собирающие вещи. Сама Пелоси назвала такое выселение резким отходом от традиции.

Она отметила, что во время своего пребывания в должности давала своему предшественнику экс-спикеру Деннису Хастерту «столько кабинетов, сколько он пожелает» и на такой срок, какой ему был необходим.

Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри был назначен исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США ранее, 3 октября. Его кандидатуру предложил бывший спикер Кевин Маккарти.

Ранее в тот день стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти смещен с поста, согласно итогам голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, которую внесли на рассмотрение нижней палаты американского парламента.

Голосование, при котором 216 голосов высказались за и 210 против отстранения спикера, стало первым случаем в истории, когда палата представителей отстранила своего лидера.

Конгрессмен Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера Маккарти 2 октября. Его резолюция имела приоритет над другими делами палаты представителей, так как является «привилегированной». Согласно правилам палаты, подобные вопросы должны быть рассмотрены в течение двух законодательных дней.