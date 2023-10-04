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Трое филиппинских рыбаков погибли при столкновении их лодки с коммерческим судном

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/J Gerard Seguia
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Трое филиппинских рыбаков погибли в результате столкновения их лодки с иностранным коммерческим судном при пересечении Южно-Китайского моря. Об этом в среду, 4 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану Филиппин.

По данным издания, инцидент произошел ранним утром 2 октября. Лодка была протаранена неопознанным судном, находясь в 157 км к северо-западу от отмели Скарборо. Одиннадцати членам экипажа удалось выжить.

«Напряженность вокруг этих вод недавно обострилась после того, как Филиппины заявили, что сняли 300-метровый барьер из шариков-буев, установленный береговой охраной Китая возле отмели Скарборо, главного места для рыбалки и одного из самых спорных морских объектов в Азии», — отмечается в материале.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что прогулочная яхта потерпела крушение на востоке Австралии, в результате чего человек погиб, еще один пропал без вести. По данным полиции, тело мужчины было обнаружено среди обломков небольшого судна, которое разбилось у берегов залива Уотсонс-Бэй на востоке Сиднея.

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