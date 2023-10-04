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Авиация ВС РФ поразила пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Авиация группировки войск «Восток» поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в среду, 4 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе урожайного, 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке», — приводит его слова ТАСС.

Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял орудие Д-20 и три минометных расчета. Кроме того, подразделения Восточной группировки войск отразили атаку ВСУ в направлении Приютного, улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Новозлатополь, Червоное и Приютное и заняли опорные пункты противника.

Также, по словам начальника пресс-центра группировки «Восток», удалось поразить скопление техники в районе Трудового, склады с боеприпасами в районах Урожайного и севернее Никольского и узел связи ВСУ в районе Новоукраинки.

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Ранее, 3 октября, Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три вражеские гаубицы и четыре миномета.

До этого, 2 октября, Чехов рассказал, что российские силы отразили атаки ВСУ в Запорожской области и нанесли авиаудары по позициям противника на южнодонецком направлении. Он отметил, что артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Урожайного и Макаровки в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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