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Турист из Финляндии заявил об отсутствии негативного влияния санкций на Петербург

Финский турист Перттула: антироссийские санкции не повлияли на Петербург негативно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Антироссийские санкции не смогли изменить Санкт-Петербург в худшую сторону, рассказал финский турист Юха Перттула изданию Iltalehti.

Турист рассказал, что бывал в России едва ли не сотни раз, а также долгое время жил в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Северная столица никак не изменилась за последние полтора года.

«Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама военной службы», ― рассказал Перттула в статье от 28 сентября.

Как заметил житель Финляндии, наибольшие изменения в Петербурге затронули сферу туризма: теперь на улице не так легко услышать речь не на русском языке.

Финн отметил, что введенные в отношении России санкции привели к развитию производства внутри страны тех товаров, которые раньше приходилось импортировать. Перттула обратил внимание, что российские заводы работают сейчас на полную мощность. Также он добавил, что в кафе и ресторанах «полно народа», в магазинах можно найти «что угодно».

Вместе с тем возвращение туриста на родину обернулось приключениями. Например, у сотрудников финской таможни возникли вопросы из-за топливных брикетов и туалетной бумаги, приобретенных в Петербурге, поскольку такие хозяйственные товары в России стоят очень дешево по сравнению с Финляндией.

«В советское время обычно финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот: Перттула вез туалетную бумагу из России в Финляндию», ― иронично отметили авторы публикации.

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Ранее, 12 сентября, Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Еще в июле СМИ отмечали негативное влияние этой экономической меры на жителей Франции. Уход российского газа ударил по благосостоянию простых граждан. Журналисты писали, что Европа уже очень слаба, а Америка теряет свое влияние.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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