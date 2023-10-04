Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в котельной в Чите
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали два человека. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
«<…> по результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», ― гласит заявление правоохранителей.
Согласно версии следователей, сотрудники компании «Энергокомплект» недобросовестно соблюдали требования техники безопасности, не проинструктировав персонал предприятия в ходе проведения работ.
Инцидент произошел 29 сентября в Ингодинском районе Читы, когда специалисты проводили пробный запуск котельной. В результате произошла разгерметизация одного из котлов, который взорвался. При взрыве оказалась разрушена стена котельной.