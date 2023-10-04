Минобороны опубликовало кадры работы штурмовых групп ВДВ в зоне СВО

Штурмовые группы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 4 октября, рассказали в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы российских военных.

В ходе ведения активной обороны на запорожском направлении разведывательным подразделением был обнаружен взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделения ВДВ провели доразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во время штурма противник был уничтожен.

В ходе проведения спецоперации штурмовые отряды десантников регулярно применяют тактику скрытного передвижения небольшими группами, оставаясь практически незаметными для противника при приближении к его позициям.

3 сентября расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» тульских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на соледарском направлении. С огневой точки расчеты РСЗО «Град» сначала уничтожили скрытые позиции ВСУ 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. После этого, используя осколочно-фугасные снаряды, нанесли сокрушающий удар по живой силе противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.