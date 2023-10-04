Жители Гроссенхайна опротестовали строительство военного завода из-за страха перед РФ

Жители небольшого городка Гроссенхайн в Саксонии с населением около 20 тыс. человек выступили против строительства оружейного завода компании Rheinmetall — самого известного производителя оружия в Германии, пишет 3 октября The New York Times (NYT).

В противоположность этой реакции руководители правительства Саксонии, узнав, что Rheinmetall рассматривает возможность строительства завода по производству боеприпасов, увидели перспективы экономического бума с созданием сотен рабочих мест и федеральными вливаниями на восстановление истощенных вооруженных сил Германии. Но некоторых жителей города эта перспектива не обрадовала.

«16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Местное крыло «Альтернативы для Германии», возрождающейся ультраправой политической партии, провело в июне митинг, на котором выступавшие высказались против продажи оружия Украине», — пишет газета.

Член законодательного собрания Саксонии Себастьян Фишер в ходе слушаний с избирателями на тему их опасений по поводу завода сказал, что многие выступают с идеей, что оружие и армия больше не нужны, призывая к миру с Россией.

«Очень трудно объяснить людям, почему мы должны защищать Украину», — признался Фишер.

Издание отметило, что недовольство строительством завода в Гроссенхайне началась почти сразу после того, как исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в январе, что ведет переговоры с федеральным правительством о производстве пороховых боеприпасов в Саксонии для удовлетворения резкого роста спроса на Украине.

«Некоторые жители Гроссенхайна опасались, что завод вызовет недовольство президента России Владимира Путина», — пишет NYT.

В итоге представители партии «Альтернатива для Германии» провели митинг, на который пришло около 200 человек. Они держали в руках картонные сердечки фирменного синего цвета партии с надписью «Мир!» и высказали свое «против».

Это вызвало негодование политиков, которые рассматривали перспективу строительства завода стоимостью в несколько миллионов евро как возможность привлечь западные компании. По предварительным оценкам, завод Rheinmetall принес бы инвестиции в размере около $840 млн и до 600 рабочих мест в регионе.

«В конечном счете Rheinmetall отказалась от строительства завода — по крайней мере, на данный момент — в пользу расширения существующего завода на южной границе Германии. Это было экономическое решение, сказал Паппергер, придя к выводу, что новый завод будет коммерчески жизнеспособен только при наличии крупного нового контракта или масштабного вливания госпомощи», — подытожила газета.

3 октября в Берлине несколько тысяч человек собрались на протест, выступая за отставку правительства и досрочные выборы в Германии, а также против поставок оружия на Украину. Акция анонсировалась близкими к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» активистами.

Предыдущая акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения прошла на площади у Бранденбургских ворот в центре Берлина в августе. Протестующие требовали прекратить поставки оружия Киеву и выступали против американского глобализма.