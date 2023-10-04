Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Общество
Из ФНБ выделят 7 млрд рублей на региональные ж/д проекты
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Клинтон связала рост популярности российской позиции в мире с влиянием Путина
Мир
Коалиция во главе с США 362 раза нарушила воздушное пространство Сирии за сентябрь
Мир
Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве
Армия
Рядовой Касимов помог подразделению удержать стратегический рубеж
Мир
На Сунака заявили в полицию после его слов о сепаратизме в Шотландии
Мир
Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил об усталости Европы и США от конфликта на Украине
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на МКАД

Врач рассказала о влиянии неправильного лечения гайморита на организм

0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправильное и несвоевременное лечение гайморита может привести к воспалительному процессу в других органах. Об этом в среду, 4 октября, рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

«Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки», — цитирует слова врача «Газета.Ru».

Также, по словам Тарадаевой, причиной заболевания могут стать аллергия и анатомические приобретенные и врожденные особенности. Заподозрить наличие гайморита можно, если в течение 7–10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.

Врач заявила, что при гайморите нельзя заниматься самолечением. А при запущенном состоянии воспаление может распространиться и на другие органы.

«При неправильном и несвоевременном лечении гайморита поражаются органы, которые находятся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга — менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям — миокардиту, поражению почек», — предупредила она.

Скрытая угроза: как защитить ребенка от туберкулеза и гепатита
Эксперты связывают рост заболеваемости среди детей с отказами от прививок

Ранее, 2 октября, врач Надежда Чернышова рассказала, что для улучшения работы щитовидной железы в рационе должны присутствовать продукты с содержанием йода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023