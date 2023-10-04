Врач рассказала о влиянии неправильного лечения гайморита на организм

Неправильное и несвоевременное лечение гайморита может привести к воспалительному процессу в других органах. Об этом в среду, 4 октября, рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

«Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки», — цитирует слова врача «Газета.Ru».

Также, по словам Тарадаевой, причиной заболевания могут стать аллергия и анатомические приобретенные и врожденные особенности. Заподозрить наличие гайморита можно, если в течение 7–10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.

Врач заявила, что при гайморите нельзя заниматься самолечением. А при запущенном состоянии воспаление может распространиться и на другие органы.

«При неправильном и несвоевременном лечении гайморита поражаются органы, которые находятся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга — менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям — миокардиту, поражению почек», — предупредила она.

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