Эксперты назвали самые популярные подарки на День учителя

Накануне Дня учителя, который ежегодно отмечают 5 октября, для педагогов, помимо букетов, выбирают сладости, чай и канцелярию, рассказали «Известиям» представители разных сервисов.

Спрос на букеты вырос на 52%, на наборы капкейков — на 58%, на бенто-торты — на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин.



Обычно на такие небольшие торты сверху наносят рисунок или надпись.



«Количество предложений от кондитеров, предлагающих изготовить этот полюбившийся многим десерт, возросло на 94%. Средняя цена за один торт весом в 300–400 г составила 1200 рублей», — поделился он.



Популярностью пользуются также наборы шоколадных конфет и различные пирожные, добавили в пресс-службе Wildberries. В дополнение к ним родители заказывают в подарок учителям и воспитателям кофейные наборы и наборы для чаепития.



В число наиболее востребованных покупок в преддверии Дня учителя на Wildberries вошли также канцелярский набор «Самому классному руководителю» из блокнота в деревянной обложке и ручки с гравировкой, брошь в виде совы, стеклянная кружка с подогревом на специальной подставке.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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