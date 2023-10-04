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Эксперт рассказал о причинах возобновления атак ВФУ на донецком направлении

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Фото: Соцсети
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Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) нужно, чтобы Россия сосредоточила в районе Артемовска максимум сил, отвлекая их с южного направления, где ВФУ рассматривают возможность форсировать Днепр, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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Так он прокомментировал информацию, согласно которой 3 октября противник в зоне проведения СВО возобновил атаки на донецком направлении — активизировался в районе Клещеевки, Красногоровки, Артемовска и Соледара.

«В планах летнего контрнаступления Артемовск играл роль отвлекающей цели. Наступление вооруженных формирований Украины провалилось с треском, но боевики даже после этого продолжали штурмовать те же самые участки, что были отмечены на картах в штабах НАТО. Сейчас нет большого смысла воевать за камни и брать город, который практически разрушен», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что вооруженные формирования Украины понесли огромные потери в многомесячных боях за Артемовск, это отметили даже на Западе. По его словам, можно допустить, что в районе Артемовска ВФУ проведут последний штурм перед распутицей.

«И все-таки остается южное направление — очень важное для украинского командования. Была информация, что в Херсонской области скапливаются силы для форсирования Днепра в районе Каховского водохранилища. Нельзя исключить, что последний штурм перед распутицей будет не на донецком направлении, а на юге», — резюмировал он.

3 октября в зоне проведения спецоперации российские войска уничтожили до 665 бойцов ВФУ и 42 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ, бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении

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