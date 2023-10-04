Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Рособрнадзор будет заниматься сбором информации об учащихся школ, студентах колледжей и университетов, а также аспирантах и ординаторах, которую потом передадут в единую базу данных для ведения воинского учета. Об этом стало известно из постановления, которое было опубликовано 3 октября на официальном портале правовой информации.

Документ гласит, что сбор сведений затронет «обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам».

Аналогичным сбором данных Рособрнадзор будет заниматься также среди россиян, обучающихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, учащихся школ и студентов колледжей.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил к 2024 году сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Отмечается, что этот государственный информационный ресурс будет сформирован в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

Ранее, 1 октября, в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 31 декабря.

Тогда же начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) контр-адмирал Владимир Цимлянский напомнил, что срок службы в рамках осеннего призыва составит 12 месяцев. Призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации и не будут нести службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, уточнил он.

22 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что осенний призыв на военную службу в РФ в 2023 году пройдет в обычном режиме. По его словам, призывники будут получать бумажные повестки в военкомат, однако штраф за неявку в комиссариат без уважительной причины с октября вырастет до 30 тыс. рублей.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что с 1 января 2024 года призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.