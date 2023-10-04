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Хоррор «Пила 10» показал лучший старт в прокате за 13 лет

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Фото: Lionsgate/Alexandro Bolaños Escamill
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В премьерный уикенд «Пила 10» заработала в мировом прокате более $29 млн, обогнав результаты восьмой части и спин-оффа «Спираль». Новый фильм продолжает собирать кассу и сейчас, так что юбилейная часть должна стать прибыльной. Кинокритики из ведущих западных изданий и фанаты положительно оценили релиз, некоторые в своих отзывах даже назвали хоррор одной из лучших частей.

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Создатели «Пилы 10» сделали упор на ностальгирующих фанатов: добавили отсылки на другие фильмы и вернули главного антагониста серии — Джона Крамера. Его вновь сыграл Тобин Белл. 10-й фильм стал мидквелом: события фильма разворачиваются где-то между первой и второй частями франшизы.

Среди отсылок на другие ленты франшизы: классический костюм со свиной маской, возвращение заглавной музыкальной композиции «Hello Zepp» и жуткой куклы Билли, ставшей символом серии.

Джону Крамеру остается жить несколько месяцев из-за онкологии. Отчаявшийся инженер едет в Мексику, чтобы пройти через экспериментальную и дорогостоящую операцию. Выясняется, что лечение — всего лишь обман безнадежных пациентов.

Джон решает научить лжецов ценить жизнь других при помощи хитроумных и жестоких ловушек. В отличие от предыдущих фильмов серии, «Пила 10» «раскачивается» постепенно: в первые 40 минут в действительности никого не убивают. Фильм оставляет зрителей наедине с любимчиком франшизы, Джоном Крамером, раскрывает человечную сторону маньяка. В фильме он даже смог сдружиться с мексиканским мальчиком.

В «Пиле 10» есть сцена после титров, намекающая на продолжение. В ней появляется еще один пособник Джона Крамера, детектив Хоффман. Он был одним из антагонистов в четвертой, пятой, шестой и седьмой части серии. Он помогает «разобраться» с еще одной жертвой Джона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 4 октября, в 10:00

В маске шоу: десятая часть «Пилы» показала лучший старт в прокате за 13 лет

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