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Захарова ответила на слова адмирала НАТО о подготовке альянса к столкновению с РФ

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и «майдан» на Украине — это всё провокационные проекты США. Об этом во вторник, 3 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление представителя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

Ранее в этот день на Варшавском форуме по безопасности Бауэр заявил, что фактически с 2008 года началась подготовка стран Североатлантического альянса к возврату принципов «коллективной обороны» и противостоянию с противником в лице России.

«Жаль, адмирал не добавил, что и Саакашвили, и майданы — всё это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала Захарова в ответ на его слова в своем Telegram-канале.

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На Варшавском форуме 3 октября глава Военного комитета НАТО также отметил, что Россия была партнером альянса на протяжении 15 лет, но «потом случилась Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах». Поэтому с 2008 года началась работа по смене мышления европейских государств, а с 2019 года — разработка военной стратегии с учетом возможного столкновения с РФ.

Ранее, 20 сентября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что военные учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на 2024 год, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией и очередным шагом для дестабилизации ситуации в Европе. Замглавы МИДа отметил, что маневры не дадут ничего с военной точки зрения, но они подтверждают правильность решений Москвы по защите границ.

О готовящихся самых масштабных учениях НАТО в 2024 году 11 сентября написало издание Financial Times. По данным газеты, альянс собирает более 40 тыс. военнослужащих, которые будут отрабатывать способы отражения российской агрессии. Бауэр подтвердил эту информацию и отметил 16 сентября, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли в НАТО, «приводят к большей безопасности».

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков рассказал «Известиям» 11 сентября, что учения не будут представлять реальную угрозу для России. При этом подчеркнул, что эти учения создадут дополнительные политические аргументы для России, чтобы подчеркивать враждебность НАТО по отношению к РФ.

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