Московский зоопарк показал новые кадры с детенышем панды. Видео опубликовано в воскресенье, 1 октября, в Telegram-канале учреждения.

«Наша черно-белая малышка сладко зевает и потягивается в объятиях мамы», — подписали там публикацию.

В свою очередь гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала фото детеныша панды вместе с родителем. На них животные отдыхают в своем закрытом вольере. До этого она также публиковала видео осмотра детеныша.

О том, что в Московском зоопарке родилась панда, сообщил 30 августа мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это очень редкое и уникальное событие произошло благодаря специалистам из РФ и Китая.

По состоянию на 25 сентября детеныш имел длину 36,8 см и весил 1288 г.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.