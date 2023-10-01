Пьяный водитель сбил несовершеннолетнего мотоциклиста в Брянске

В Брянске 16-летний подросток пострадал в результате наезда пьяного автомобилиста. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на территории поселка Белые Берега 30 сентября. 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122 во время поворота налево не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему мотоциклисту. Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и тупую травму живота.

Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Подросток катался на мотоцикле без шлема и экипировки. У водителя автомобиля в крови обнаружили 0,67 мг/л алкоголя. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Красноярске во время поворота в автомобиль Nissan врезалась Toyota. 38-летний мужчина получил смертельные травмы, двухлетняя девочка госпитализирована.