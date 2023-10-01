Мужчина погиб в результате пожара в Астраханской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в Астраханской области. Устанавливается причина возгорания.

Информация о пожаре поступила 29 сентября из города Харабали. На улице Полякова загорелся деревянный жилой дом. Во время тушения было обнаружено тело владельца здания 1964 года рождения. Об этом пишет «Астрахань 24».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

30 сентября в дагестанском селе Хутрах загорелось около 20 домов. Площадь пожара составила порядка 800 кв. м. В тушении задействовали спасателей из шести районов. 1 октября в селе введен режим ЧС. Один человек скончался от инфаркта.