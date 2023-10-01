В Киеве заявили об отсутствии предложений от НАТО об уступках территорий

НАТО не предлагает Украине уступить свою территорию в обмен на что-либо. Об этом 1 октября заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнис.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — сказал он порталу Obozrevatel.ua.

Ранее, 19 августа, в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем уступки каких-либо территорий. Данное постановление также выражает требование вывести Черноморский флот с территории Крыма.

В тот же день газета Politico со ссылкой на американских чиновников написала, что в США предполагают, что упустили шанс на мирные переговоры Украины с РФ. Издание отметило, что тема украинского контрнаступления в администрации США всё больше воспринимается с разочарованием, а не с воодушевлением.

15 августа стало известно, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил о возможности передать некоторые свои территории России в рамках мирных переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в этот же день отметил, что страна не будет идти на размен таким образом ради членства в военно-политическом блоке. Он призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Затем, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.