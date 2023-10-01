Пенсионер утонул во время рыбалки в Тверской области
Тело пенсионера обнаружили в озере Селигер в Тверской области. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.
Информация в дежурную часть поступила днем 1 октября от очевидцев. Они обнаружили тело человека в акватории озера. Установлено, что погибший является пенсионером 1949 года рождения. Мужчина отправился из дома ловить на катере рыбу, пишут «Тверские ведомости».
По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение.
В Башкирии 30 сентября двое мужчин решили искупаться после похода в баню на базе отдыха в Благовещенском районе. Они нырнули в пруд, но вынырнуть не смогли. Очевидцы вытащили потерпевших из воды в бессознательном состоянии. Один из мужчин очнулся, его госпитализировали в тяжелом состоянии, второй погиб.