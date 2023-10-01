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Жители Печоры пожаловались на плачевное состояние города под управлением Серова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Печоры Республики Коми пожаловались корреспонденту «Известий» Ивану Литомину на нерешенные проблемы города 1 октября. Город возглавлял арестованный по подозрению во взяточничестве Валерий Серов.

«Дом разваливается, почти крыша падает, шифер падает. Деньги-то платим немалые за ремонт», — рассказал житель города.

По словам другой местной жительницы, в городе «просто никому ничего не надо».

Как рассказал местный депутат Алексей Громов, задержание Серова связано с предпринимателем по фамилии Курашов, который выигрывал госконтракты на безальтернативной основе. Громов рассказал, что бизнесмен является родственником бывшего первого заместителя Серова Андрея Канищева, который сейчас находится под следствием, после того как до смерти избил человека.

Корреспондент также показал подъезд того самого общежития, плачевное состояние которого попало в репортаж «Известий» в январе. На кадрах видно, что за полгода ничего не изменилось, а проблемы с трубами и канализацией все еще имеют место.

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30 сентября мэра города Печоры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день, 1 октября, суд заключил его под стражу сроком на два месяца.

Предварительно установлено, что Серов вместе с другим лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 млн рублей за совершение действий в пользу последнего, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

Правоохранительные органы заинтересовались чиновником в том числе после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в городе: в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

15 января корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома № 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».

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