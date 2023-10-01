Андреева обыграла 11-ю ракетку мира Крейчикову на турнире в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева в матче первого круга на турнире WTA China Open в Пекине обыграла 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. Встреча завершилась за 63 минуты в два сета.
Счет встречи — 6:2, 6:2. Теперь Андреевой предстоит встретиться во втором круге со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Общий призовой фонд турнира превышает $8 млн.
Ранее в этот день российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.