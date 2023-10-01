Боррель впервые лично встретился с новым главой МО Украины Умеровым

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель впервые провел встречу с новоназначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом дипломат написал в своем X (бывшем Twitter) 1 октября.

«На нашей первой личной встрече мы обсуждали постоянную военную помощь ЕС. Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев из Одессы. Как сообщалось, у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. Вместе они примут участие в мероприятиях в память о погибших украинских военнослужащих.

Накануне Боррель с необъявленным визитом посетил Одессу.

До этого, 15 сентября, Умеров и Боррель провели телефонный разговор. Украинский министр сообщил, что они обсудили пути улучшения обеспечения страны оружием и боеприпасами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.