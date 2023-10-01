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В ДНР прокомментировали возможные поставки ракет Тaurus Украине

Советник главы ДНР Гагин: в бундестаге неймется ввергнуть Европу в противостояние с РФ
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Фото: commons.wikimedia.org
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В бундестаге хотят втянуть Европу в противостояние с Россией. К такому выводу пришел советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в разговоре с «РИА Новости» 1 октября, комментируя возможные поставки Германией ракет Тaurus Украине.

«В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать. <...> Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним», — отметил Гагин.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

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При этом 30 сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Она заявила, что усилит давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок Taurus Киеву.

1 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Он отметил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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