В бундестаге хотят втянуть Европу в противостояние с Россией. К такому выводу пришел советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в разговоре с «РИА Новости» 1 октября, комментируя возможные поставки Германией ракет Тaurus Украине.

«В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать. <...> Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним», — отметил Гагин.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

При этом 30 сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Она заявила, что усилит давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок Taurus Киеву.

1 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Он отметил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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