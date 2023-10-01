WSJ сообщила о беспокойстве союзников из-за потери США лидерства в помощи Украине

Союзников Украины беспокоит возможный отказ США от лидерства в военной помощи стране. Об этом 1 октября пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что сторонники поддержки Украины опасаются того, что президент США Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники перед выборами в 2024 году откажутся от своих планов по «борьбе с Россией», посчитав такую стратегию невыигрышной.

Также союзники отмечают, что нынешняя помощь Вашингтона Киеву уже является недостаточной. Ее нынешние объемы не позволят Украине одержать победу, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, указывается, что отказ палаты представителей США от выделения помощи Украине в проекте временного финансирования правительства стал «серьезной неудачей» для сторонников Киева.

Ранее, 30 сентября, палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Проект не содержит какой-либо финансовой помощи Украине.

В то же время Байден заявил, что после принятия проекта временного финансирования правительства Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины. Он также отметил, что ожидает от спикера палаты Кевина Маккарти «полной приверженности» политике финансовой поддержки Киева, которая так нужна ему «в этот критический момент».

До этого, 28 сентября, конгрессмены США одобрили законопроект о помощи Киеву на $300 млн. В выделенную сумму входят $20 млн на ужесточение надзора за предоставлением и распределением средств, предназначенных Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.