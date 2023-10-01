В Горловке загорелось кладбище после обстрела со стороны ВСУ
После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) загорелось кладбище. Об этом 1 октября сообщил мэр города Иван Приходько.
«После обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций ВФУ горит кладбище по улице Есенина», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
В следующих сообщениях глава Горловки уточнил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены магазин в центре города, а также трубы канала «Северский Донец — Донбасс» на участке от жилого массива «Строитель» до шахты Ленина.
Ранее, 30 сентября, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ при обстреле позиций ВС России под Горловкой применили химические боеприпасы. Он отметил со ссылкой на командиров с мест, что ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже.
В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ обстреляли гостиницу Paradise в населенном пункте Корсунь под Горловкой, где находился Приходько. В здании также проживали строители, которые помогают в восстановлении города. О пострадавших не сообщалось.
ВСУ ведут обстрел территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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