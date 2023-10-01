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В Горловке загорелось кладбище после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: после обстрела ВСУ загорелось кладбище
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) загорелось кладбище. Об этом 1 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

«После обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций ВФУ горит кладбище по улице Есенина», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

В следующих сообщениях глава Горловки уточнил, что в результате обстрела ВСУ были повреждены магазин в центре города, а также трубы канала «Северский Донец — Донбасс» на участке от жилого массива «Строитель» до шахты Ленина.

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Ранее, 30 сентября, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ при обстреле позиций ВС России под Горловкой применили химические боеприпасы. Он отметил со ссылкой на командиров с мест, что ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже.

В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ обстреляли гостиницу Paradise в населенном пункте Корсунь под Горловкой, где находился Приходько. В здании также проживали строители, которые помогают в восстановлении города. О пострадавших не сообщалось.

ВСУ ведут обстрел территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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