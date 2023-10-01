Официальный сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, из-за чего приостанавливал работу на 90 минут. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает британская газета The Daily Mirror.

«Похоже, что сайт отключился сразу после 10:20 утра (8:20 мск), но теперь снова работает, хотя поначалу загружался довольно медленно», — отмечает газета.

По данным издания, ответственность за атаку лежит на «российском хакере KillMilk», который назвал взлом сайта «атакой на педофилов».

Отмечается также, что аналогичные атаки произошли на системы общественного транспорта в Бирмингеме, Брайтоне, Южном Тайнсайде и Южном Йоркшире. Однако неизвестно, причастен ли к ним KillMilk.

Ранее, 20 сентября, хакеры взломали аккаунт Дональда Трампа – младшего в социальной сети Х и объявили о смерти его отца — экс-президента США Дональда Трампа. Позже на странице сына Трампа появились высказывания о Северной Корее, а также оскорбления нынешнего президента США Джо Байдена.