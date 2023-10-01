Шесть студентов колледжа отравились в Уфе

В Уфимском торгово-экономическом колледже произошло массовое отравление студентов. Об этом 1 октября сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

«На данный момент в инфекционную больницу госпитализировано шесть студентов. В стационар они начали поступать еще в пятницу», — сообщил он в Telegram.

По его словам, все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 21 сентября, стало известно об отравлении студентов медколледжа газом в Мордовии. Сообщалось о 32 пострадавших, девять из них — несовершеннолетние. Позднее появилась информация, что предварительной причиной инцидента в Краснослободске могло быть отравление этилмеркаптаном (этантиолом).