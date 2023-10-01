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В Варшаве перед выборами прошел массовый марш оппозиции

Polsat News: в Варшаве прошел марш «Гражданской платформы» перед выборами
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Фото: Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Pietrzyk via REUTERS
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Массовый марш, организованный оппозиционной партией «Гражданская платформа», состоялся в Варшаве 1 октября. Об этом сообщил портал Polsat News.

Шествие получило название «Марш миллиона сердец». Лидер партии Дональд Туск заявил, что в нем приняли участие сотни тысяч человек.

«Ничто не может остановить эту силу. Пусть никто в рядах власти не питает иллюзий. Изменения неизбежны. К лучшему», — объявил Туск.

На шествии также присутствовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, заявивший о планах баллотироваться на пост президента Польши.

Собравшиеся потребовали легализацию абортов, равенство прав женщин, лишение привилегий духовенства.

Выборы в парламент Польши пройдут 15 октября. На них выберут 460 депутатов сейма. Сейчас самой большой фракцией в парламенте владеет «Право и справедливость».

Выборы в парламент Польши: кто придет к власти в сейме
Парламентские выборы в стране назначены на 15 октября 2023 года

9 сентября «Гражданская платформа» пообещала народу страны, что в случае победы на выборах отдаст под трибунал президента Польши Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра юстиции Збигнева Зибро, главу национального банка Адама Глапинского и некоторых других, потому что они несут ответственность за множественные преступления.

За месяц до этого, 9 августа, политолог Кирилл Аверьянов заявил, что политическая партия «Право и справедливость» , которую представляет Дуда, с одинаковой вероятностью, может как сохранить власть, так и потерять ее. По мнению специалиста, политическое влияние этой партии сохранится как минимум до 2025 года, до новых выборов президента Польши.

2 августа Аверьянов выразил мнение, что перед выборами в парламент антиукраинские заявления в Польше будут звучать всё чаще, из-за того что на украинских беженцев правительство распространило те же социальные гарантии, что есть у поляков.

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