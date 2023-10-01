В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений
В Греции во время военных учений «Парменион» танковый транспортер задавил пожилую женщину. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает EPT News.
Инцидент произошел в этот же день утром в городе Оропос в Восточной Аттике. По предварительным данным, 70-летняя местная жительница пыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны.
После происшествия пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ничего сделать. Женщина умерла.
Ранее, 6 сентября, в Греции экипаж парома Blue Horizon сбросил 36-летнего мужчину за борт под винт судна. Турист опоздал на свой рейс и предпринял попытку забежать на борт судна. Однако экипаж корабля сбросил его в воду под напор запущенных главных двигателей. Пассажир погиб, а судовую команду арестовали.