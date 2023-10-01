Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах
Один человек скончался от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений. Об этом «РИА Новости» сообщили 1 октября в администрации Цунтинского района республики.
Ранее отмечалось, что пострадавших в результате пожара не было.
Возгорание в селе Хутрах произошло накануне, 30 сентября. Отмечалось, что огонь охватил около 20 строений. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Часть металлических конструкций обрушилась, от некоторых домов остались одни руины.
30 сентября в 19:07 пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 21:25 мск. В тушении пожара были задействованы спасатели из шести районов. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что власти окажут содействие в восстановительных работах в Хутрахе.
1 октября в селе ввели режим ЧС.