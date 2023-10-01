В Сочи прогнозируют смерчи над морем

В Сочи над водами Черного моря ожидается формирование смерчей. Об этом 1 октября сообщил Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

«В течение суток 2 и 3 октября 2023 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Также 1 октября в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность, а со 2 по 4 октября ожидаются местами грозы.

Ранее, 13 сентября, на территории Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за опасности смерчей. В городе временно закрывали пляжи.